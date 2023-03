FN: 2030-mål om rent vand kræver tredobling af investeringer

Der er behov for penge, hvis milliarder af mennesker verden over skal have ordentlig adgang til en af de mest basale ressourcer overhovedet, vand. Langt flere penge.

Sådan lyder vurderingen fra FN, inden det første større FN-møde om vandressourcer i et halvt århundrede begynder onsdag.

Verden har nemlig i ”alvorlig grad” slået ind på en forkert kurs i forsøget på at nå verdensmålet om adgang til rent vand for alle i 2030, vurderer FN.