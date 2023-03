Putins tyveri af børn har gjort ham til en foragtet krigsforbryder. Men Moskvas fortælling er en helt anden

Da russiske styrker ankom til hospitalet i Kherson i efteråret i forbindelse med deres tilbagetrækning fra den ukrainske by, skyndte sygehusets personalet sig at skjule babyer, forfalske deres journaler og placere respiratorer ved siden af deres senge.

Alt sammen for at foregive at de var for syge til at blive flyttet og for at undgå, at russerne ville bortføre børnene og tage dem med sig til Rusland, sådan som det allerede længe havde været en kendt praksis.