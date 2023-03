Ukraine: Eksplosion på Krim har ødelagt russiske krydsermissiler

Det siges, at missiler, der er designet til at blive affyret fra skibe i Ruslands sortehavsflåde, har en rækkevidde på mere end 2500 kilometer til lands og 375 kilometer til søs.

Igor Ivin, der er indsat af Rusland som overhoved for administration Dzjankoj, har sagt, at byen er kommet under angreb af droner.

En 33-årig mand er ifølge ham blevet såret af granatsplinter fra en nedfalden drone. Han er indlagt på hospitalet og ventes at overleve.

Det russiske statsejede nyhedsbureau Tass har citeret Ivin for på tv-kanalen Krum-24, at et hus, en skole og et supermarked er gået i brand, og at energinettet har taget skade.