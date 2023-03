Blinken: Verden bør ikke lade sig narre af Xis fredsplan

USA’s udenrigsminister, Antony Blinken, er skeptisk over for den fredsplan, som Kinas præsident, Xi Jinping, har med sig under et besøg hos den russiske præsident, Vladimir Putin, i Moskva.

Det siger Blinken på en pressekonference mandag.

Der kan være tale om ren forhalingstaktik fra russisk side, mener han.