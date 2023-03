Google-stifter til kamp mod chatbot

Allerede i slutningen af sin tid som topchef skruede både Page og Brin ned for deres optrædener i offentligheden, og den stil har de holdt fast i.

Det er ikke meget, som offentligheden hører til Page. Flere medier har dog de seneste år kunnet fortælle, at han ejer op til flere tropiske øer.

Her skulle han have have brugt tiden under coronapandemien med sin kone og deres to børn, hvilket skabte overskrifter i pressen.

Milliardæren fik nemlig lov til at rejse fra en ø ud for Fiji til New Zealand, der ellers havde lukket grænserne, så hans søn kunne få akut lægehjælp.

/ritzau/