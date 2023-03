Han fik Det Hvide Hus til at skælve

Ekspræsidenten, der er efter ham, er nu heller ikke ”alle og enhver”. Det er Donald Trump, som må siges at være meget rutineret, når det gælder at anlægge sager ved domstolene.

Han kræver de 50 millioner dollar i erstatning fra Woodward, fordi fødselaren har udgivet nogle lydoptagelser med Trump.

Robert Upshur Woodward, født i Geneva i Illinois og en af verdens mest berømte journalister, lavede i 2019 og 2020 en række interviews med Trump, da Trump var præsident.

De er blevet brugt i Woodwards bog ”Rage”, hvor Trump blandt andet erkender, at ja, covid-19 er en farlig sygdom, men at han har underspillet det for ikke at skabe panik.