Xi henviser desuden endnu engang til Kinas endnu relativt friske dokument med 12 punkter, der skitserer landets holdninger til konflikten:

»Det sæt af visioner, jeg har bragt, står som det fundamentale princip for Kina i Ukraine-løsningen. Det er, i særlig grad, et spørgsmål om at overholde formålene og principperne i FN-charteret, at respektere de rimelige bekymringer for alle lande med hensyn til sikkerhed, at støtte alle forsøg rettet mod en fredelig løsning af Ukraine-krisen og sikre stabiliteten af global produktion og forsyningskæder.«

Xi Jinpings henvisning til respekt for FN-charteret og international lov afslører dog også den mest åbne flanke for kritik fra Ukraines blok af allierede fra Vesten. Herfra lyder der således ofte kritik af Kina for endnu ikke at have fordømt Ruslands fuldskala-invasion af Ukraine, som netop går imod international lov.