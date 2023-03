Putin hylder Kinas vilje til at hjælpe med Ukraine-løsning

Xi Jinping håber, at han kan bidrage til et gennembrud i den blodige konflikt.

Kina har opfordret både Rusland og Ukraine til at indlede forhandlinger om fred.

Men vestlige ledere har gentagne gange kritiseret Kina for ikke at ville fordømme Ruslands invasion af Ukraine.

Det har ført til vestlig kritik af Kina for at udgøre en form for diplomatisk skjold, som Rusland kan fortsætte sin fremfærd bag.

Ifølge avisen The Wall Street Journal vil Xi muligvis foretage sit første opkald til Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siden krigen begyndte for lidt over et år siden.

Men analytikere vurderer, at Xi kan få vanskeligt ved at opbygge en god relation til Ukraines regering på grund af det varme forhold til Rusland.