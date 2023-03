Nyt valg giver nye ansigter i Kasakhstan - men nok ikke nyt styre

Spærregrænsen er ved dette valg sat ned fra syv til fem procent.

Desuden er der garanti for at se nye ansigter i den kommende valgperiode. 30 procent af pladserne i parlamentet er reserveret til kvinder, unge og personer med et handicap.

Præsidenten har fremstillet søndagens parlamentsvalg som en del af en ”modernisering”.

Men politisk analytiker Dimash Alzhanov peger på, at trods en række ændringer er det stadig præsidenten og hans regering, der kontrollerer valget.

- Valgsystemet har ændret sig og giver indtryk af, at man har et valg. Men i realiteten holder præsidenten og hans regering stemmeoptællingen i deres hænder, siger analytikeren.

- Her bliver valg holdt for at kunne bevare magten. Det er, hvad valg går ud på i et autoritært land, tilføjer han.