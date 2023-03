Ruslands præsident, Vladimir Putin, har angiveligt været på besøg i den ukrainske havneby Mariupol.

Bliv klogere på byen her:

* Mariupol er en af Ukraines vigtigste havnebyer. Den rummer også det store stålværk Azovstal.

* Mariupol ligger tæt på grænsen til Rusland, og byen var et strategisk vigtigt mål for russerne under deres invasion af nabolandet.

* Efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 holdt tusinder af ukrainske soldater stand mod russerne på Azovstal. Men i slutningen af maj lykkedes det russerne at nedkæmpe ukrainerne og tage kontrol over Mariupol.

* FN anslår, at 90 procent af højhusene og 60 procent af de private hjem i Mariupol blev ødelagt eller tilintetgjort under russernes bombardementer af byen.

* De ukrainske myndigheder har tidligere anslået, at mindst 25.000 mennesker blev dræbt under kampene om Mariupol. Mellem 5000 og 7000 af disse blev dræbt i ruinerne af bombede huse.

* Satellitbilleder har vist, at der er blevet gravet tusindvis af grave ved massegravsteder nær Mariupol.

* I november sidste år viste satellitfotos fra det teknologiske selskab Maxar, at tre steder med massegrave nær Mariupol løbende er blevet udvidet. Det gælder massegrave ved Staryj Krym, Manhusj og Vynohradne.

* Det var i teatret i Mariupol, at hundredvis af civile ifølge ukrainske myndigheder blev dræbt i et luftbombardement den 16. marts sidste år.

Et ukendt antal mennesker havde søgt ly i teatrets kælder for at undslippe Ruslands bomber.

”Børn” stod der malet i store hvide kyrilliske bogstaver på hver side af bygningen. Men alligevel blev den ramt.

Det er uvist, hvor mange der døde i bombardementet. Ukrainske myndigheder siger, at det drejer sig om mindst 300.

* Inden krigen havde Mariupol over 400.000 indbyggere. Mange er flygtet, og der menes nu at bo omkring 100.000 mennesker i byen. Mange af dem lever uden elektricitet, varme, vand og spildevandssystem.

Kilder: AFP, Reuters, BBC.