Mindst 12 har mistet livet i jordskælv i det sydlige Ecuador

Jordskælvet har været centreret syd for byen Guayaquil, som er en af de største byer i Ecuador. Den ligger i Guayas-regionen i Ecuador.

Der er meldinger om, at folk er fanget i jordskred, og at bygninger er blevet beskadiget.

Præsidenten har også skrevet på det sociale medie Twitter. Her opfordrer han til, at man forholder sig i ro og søger information gennem officielle kanaler.

Ifølge Reuters vurderer myndighederne ikke umiddelbart, at der er risiko for, at jordskælvet kan resultere i en tsunami.