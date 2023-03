Rusland kræver svar fra Danmark om Nord Stream-sabotage

Hun tilføjer, at den danske regering ”aldrig har været interesseret” i en undersøgelse, der kan ”kaste lys på, hvem der står bag og hvem der udførte angrebet”.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Zakharova hævder, at danske myndigheder ikke har svaret på gentagne henvendelser fra Rusland. De har heller ikke oplyst, hvad den foreløbige efterforskning har vist, fremgår det af meddelelsen.

Tidligere på ugen sagde den russiske præsident, Vladimir Putin, at han vil have Danmark til at tillade, at Rusland kan deltage i undersøgelsen af sidste års sabotage på Nord Stream.