Rusland fnyser ad arrestordre på Putin: Det betyder intet

- Den Internationale Straffedomstols beslutninger har ingen betydning for vores land - herunder fra et retsmæssigt synspunkt. Rusland har ikke ratificeret domstolens statut og står ikke til ansvar for den, siger hun.

Rusland, som ikke er medlem af ICC, kan uden konsekvenser afvise at udlevere Putin til domstolen, der ligger i hollandske Haag.

Derfor anses domstolens arrestordrer også ofte som værende symbolske.

Det er ikke kun Putin, der har fået en arrestordre stemplet på sit navn.

Også Marija Aleksejevna Lvova-Belova, der er Ruslands kommissær for børns rettigheder, er blevet beordret anholdt af ICC.

Hun er blandt andet i fokus, fordi Rusland af FN anklages for at deportere ukrainske børn til områder under russisk kontrol.