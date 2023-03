WASHINGTON/BRUXELLES/KØBENHAVN

Den Internationale Straffedomstol, IIC, i Haag tager nu sit mest potente våben i brug i sit forsøg på at gøre Ruslands præsident Vladimir Putin ansvarlig for de krigsforbrydelser, som den mener, at han har begået i krigen mod Ukraine.

Fredag eftermiddag udsendte straffedomstolen en arrestordre på Vladimir Putin i forbindelse med en række forbrydelser, som han skulle stå bag, efter Rusland den 24. februar sidste år invaderede landet under den fortsat blodige krig i Ukraine.