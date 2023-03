Danmarks justitsminister Peter Hummelgard siger til Jyllands-Posten, at når ICC udsteder en arrestorder af den form, »så er det ikke for sjov«

»Det sætter i perspektiv, hvad det er for nogle forbrydelser Rusland lige nu begår, og også hvem, der er ansvarlig for det. Vi er et sted nu, hvor den russiske befolkning ikke kan gøres fri af ansvar for det styre, der nu engang sidder i Kreml. Alle er nødt til at få de her krigsforbrydelser til at høre op, og det er ICCs arrestordre et meget klart vidensbyrd om.«