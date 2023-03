Tyrkiet mener blandt andet, at Sverige ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Derfor afhænger Tyrkiets svar til Sverige af, om svenskerne opfylder en række krav, som Tyrkiet har stillet. Det siger Erdogan fredag.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

Selv om Finlands præsident fredag har udtrykt glæde over den tyrkiske udmelding, understreger han, at også Sverige bør optages.

- Finlands optagelse er ikke fuldendt uden Sverige, siger Sauli Niinistö.

Nato spiller en central rolle i forbindelse med krigen i Ukraine.

Rusland har blandt andet krævet, at Nato garanterer, at Ukraine ikke bliver optaget i forsvarsalliancen. Det krav har Nato nægtet at imødekomme.