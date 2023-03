Ukrainernes øjne er nu rettet mod især USA, Storbritannien og Tyskland - men også Danmark - for at spæde til med kampfly.

USA har indtil videre fuldstændig afvist at sende kampfly til Ukraine, mens Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, er anderledes åben.

Torsdag sagde hun til TV 2, at leverance af kampfly er »noget, vi diskuterer i gruppen af allierede lande« uden dog at komme nærmere, hvorvidt Danmark for nuværende arbejder på at få det til at ske.