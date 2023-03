Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

I weekenden var der ifølge israelske medier 200.000 mennesker på gaden i Tel Aviv for at demonstrere mod reformplanerne.

Folk er torsdag vendt tilbage på gaden for at protestere, skriver nyhedsbureauet AFP. Her har en demonstrant i Tel Aviv blandt andet skrevet ”slutningen på demokratiet” på et skilt.

Netanyahu forsvarer torsdag sine planer over for Olaf Scholz.

Han kalder kritikken mod reformen for ”absurd”. Han fastholder desuden, at ”Israel forbliver et frit demokrati”.

- Israel har et uafhængigt retssystem, men mange føler, at det er et for magtfuldt retssystem. Et uafhængigt retssystem er ikke ensbetydende med et alt for magtfuldt retssystem, lyder det fra Netanyahu.