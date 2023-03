Den særlige FN-gruppe blev oprettet sidste år af FN’s Menneskerettighedsråd. Det skete for at kunne fastslå om Rusland i forbindelse med invasionen i Ukraine har krænket folkeretten og begået forbrydelser.

Men de finder ikke bevis på, at der er begået folkemord i Ukraine. Også selv om det har været en ofte fremført påstand fra Ukraines regering.

Rapporten fra FN’s undersøgere baserer sig på over 500 interviews, satellitbilleder, besøg i fængsler og på gravpladser.

Den kommer, samtidig med at Den Internationale Straffedomstol i Haag forventes at udsende ordrer om anholdelse af russiske officerer og embedsmænd for med tvang at have deporteret ukrainske børn og for forsøg på at smadre landets infrastruktur.