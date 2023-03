USA har offentliggjort video af flydrama over Sortehavet

Kameraet på dronen af typen MQ-9 Reaper peger på videoen bagud mod flyets hale og dets propel.

Her kan man se, at et russiske fly af typen Sukhoi SU-27 nærmer sig.

Da flyet kommer tæt på, dumper det flybrændstof på dronen, mens det forsøger at afvise det ubemandede amerikanske fly.

Det sker endnu en gang, hvorefter videoforbindelsen tilsyneladende forsvinder.

USA siger, at dramaet udspillede sig i internationalt luftrum.

Rusland har hævdet, at der aldrig var en kollision mellem dronen og et af de russiske fly. Men af videoen fremgår det, at dronen bliver ramt.