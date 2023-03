Kina: Der er ingen beviser på at TikTok truer USA

Det oplyste USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, i sidste uge.

- Det tværpolitiske forslag vil give USA’s regering bemyndigelse til at forhindre visse udenlandske regeringer i at udnytte teknologitjenester på en måde, som udgør risici for amerikaneres følsomme oplysninger og vores nationale sikkerhed, sagde han.

Flere andre vestlige lande er bekymrede for, at data, der indsamles af den populære app, kan havne hos kinesiske myndigheder.

Det har fået flere ministerier, institutioner og medier - både i Danmark og i udlandet - til at fraråde deres ansatte at have appen installeret på deres arbejdstelefon.

Torsdag oplyser det britiske nyhedsbureau PA Media ifølge Reuters, at man i Storbritannien vil indføre et forbud mod TikTok på telefoner, som bruges i ministerier. Det sker ifølge Reuters efter en vurdering fra det britiske cybersikkerhedscenter.