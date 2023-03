Den amerikanske drone styrtede ned, efter at russiske jagerfly havde nærmet sig dronen. Ifølge USA kolliderede dronen med flyene og styrtede derfor i havet. Rusland afviser at have forårsaget styrtet.

Russerne beskylder desuden USA for at blande sig i krigen i Ukraine.

- Amerikanerne bliver ved med at sige, at de ikke deltager i militære operationer. Men det her er den seneste bekræftelse af, at de direkte blander sig i de her begivenheder - i denne krig, siger Patrusjev.

John Kirby, der er talsmand for USA’s præsident, Joe Biden, siger, at dronen måske aldrig kommer til at blive bjærget.