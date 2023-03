Lækkede dokumenter afslører Putins plan for at dominere småstat

Bølgerne går stadig højt i Moldova, hvor regeringen for blot få uger siden anklagede Rusland for at planlægge et statskup i landet.

Nu afslører lækkede dokumenter fra den russiske stats inderste cirkel, at Vladimir Putin har lagt langsigtede planer for at overtage kontrollen over Moldovas skæbne gennem en sofistikeret hybridkrig.