Rusland til USA: Stop fjendtlige overflyvninger ved vores grænse

Ruslands ambassadør i USA, Anatolij Antonov, opfordrer USA til at stoppe ”fjendtlige” overflyvninger nær den russiske grænse.

Appellen kommer, efter et amerikansk dronefly tirsdag blev indhentet af to russiske kampfly over Sortehavet og endte med at styrte.

- Vi antager, at USA vil afstå fra yderligere spekulationer i medierne og indstille flyvninger nær Ruslands grænser.