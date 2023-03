38-årig mand er anklaget for dødelig påkørsel i Canada

Han er tidligere dømt, men ifølge Simon Blanchette, der er anklager hos politiet, ikke for noget ”tungt”.

På Twitter har Canadas premierminister, Justin Trudeau, skrevet, at han føler med befolkningen i Amqui.

- Efterhånden som vi får mere at vide om de tragiske begivenheder, der er fundet sted, er de berørte mennesker i mine tanker. Tak til redderne for at handle hurtigt, modigt og professionelt, skriver han

Hændelsen i Amqui sker en måned efter, at en buschauffør blev anklaget for drab, efter han kørte ind i en daginstitution i Montreal. Her mistede to børn livet.