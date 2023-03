- Efter at have vurderet forsvarsoperationen i retning af Bakhmut, så udtrykte alle medlemmer en fælles indstilling - at holde og forsvare byen Bakhmut, lyder det i en erklæring fra Zelenskyjs kontor.

Rusland har siden august haft fokus på at erobre Bakhmut fra de ukrainske styrker. Dagligt er der faldet granater. De fleste huse i byen er ødelagt.