Pickup kørte ind i fodgængere i Canada og dræbte to

Han blev anholdt på politistationen i Amqui, oplyser en talsperson for politiet i Québec.

Det er uvist, om manden kørte ind i fodgængerne med vilje.

Gilles Turmel, der er talsmand for den lokale sundhedsmyndighed, fortæller, at der er udstedt en såkaldt kode orange på hospitalet i Amqui. Det betyder, at der er seks ofre eller flere.

Myndighederne har samtidig sendt krisepsykologer til gerningsstedet, fordi der er mange vidner, som er i chok, oplyser Gilles Turmel.

Tidligere på dagen oplyste politiets talsperson, at flere af ofrene har pådraget sig livstruende kvæstelser.