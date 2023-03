Ngo: Mange migranter er druknet i Middelhavet

- Vi er i chok. Ifølge forskellige kilder er dusinvis af mennesker fra denne nødstedte båd druknet, skriver ngo’en.

- Italienske myndigheder forsinkede bevidst en redningsaktion og lod dem dø.

Det er ikke umiddelbart muligt at få oplysningerne bekræftet fra anden side.

Alarm Phone står bag en telefontjeneste, hvor migrantbåde i havsnød kan kontakte ngo’en, som så vil alarmere myndigheder.

Søndagens meddelelse fra Alarm Phone kommer præcis to uger efter, at en anden migrantbåd forliste ud for Italiens kyst. Her druknede mindst 76 mennesker.