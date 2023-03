Irans øverste domstol stadfæster dødsdom til svensk-iraner

Manden, der hedder Habib Chaab, anklages for at have fungeret som leder for separatistgruppen ASMLA. Gruppen er terrorstemplet af Iran.

Han anklages ligeledes for at have planlagt og udført et bombeangreb i den iranske provins Khusistan i 2018, skriver TT.

Mange af ofrene tilhørte den iranske revolutionsgarde.

Habib Chaab forsvandt i forbindelse med en rejse til Tyrkiet i oktober 2020. Han menes at have været i Irans varetægt siden.

Den tyrkiske efterretningstjeneste har tidligere offentliggjort videooptagelser, der angiveligt viser Habib Chaab blive kidnappet.