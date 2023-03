Over 100 personer er anholdt for mystiske giftangreb i Iran

Over 100 personer er blevet anholdt i Iran for angiveligt at have været involveret i en lang række giftangreb mod skolepiger i landet.

Det oplyser det iranske indenrigsministerium.

- Mere end 100 personer, der er ansvarlige for de seneste hændelser på skoler, er blevet identificeret, anholdt og efterforskes, siger ministeriet i en udtalelse ifølge det statslige nyhedsbureau Irna.