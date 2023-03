Astronauter lander i havet nær Florida efter ophold i rummet

Inddragelsen af Kikina er et tegn på et fortsat rumsamarbejde mellem USA og Rusland trods voksende spændinger mellem de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anna Kikina sluttede sig til SpaceX-flyvingen som del af en aftale, der blev underskrevet i juli sidste år mellem Nasa og den russiske rumfartsadministration, Roscosmos.

Aftalen tillader astronauter og kosmonauter fra de to lande at fortsætte med at flyve om bord på hinandens rumfartøjer til og fra ISS.

Crew-5-besætningen var det femte fuldgyldige ISS-mandskab, Nasa har transporteret om bord i en SpaceX-kapsel, siden Elon Musks private rumfartsselskab begyndte at sende amerikanske astronauter i rummet i maj 2020.