Russerne lod bl.a. seks af de hypersoniske Kinzjal-missiler og 13 S-300-luftforsvarsmissiler regne ned over Ukraine. Missiltyper, som det ukrainske luftforsvar ikke kan skyde ned.

»Det her er et angreb, som jeg ikke husker at have set det før. Indtil videre har vi ikke kapaciteten til at skyde disse våben ned,« udtalte Yurii Ihnat, talsmand for det ukrainske luftvåben, på ukrainsk stats-tv.

Men til trods for at russerne hev nogle af de helt skarpe skyts ud fra ammunitionslagrene, er det ikke sikkert, at angrebet faktisk havde de store militære mål for øje.