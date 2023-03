Erdogan udskriver præsidentvalg: Valgdatoen er 14. maj

- Vores nation skal til stemmeurnerne og vælge dets præsident og parlamentsmedlemmer 14. maj.

- Må denne beslutning gavne vores land og vores folk, siger Erdogan.

Valget skulle efter de oprindelige planer afholdes 18. juni.

Det har dog i længere tid været forventningen, at der ville blive afholdt præsidentvalg allerede i maj. Erdogan har tidligere givet udtryk for, at han ønskede, at valget blev afholdt i maj.

Men først nu, hvor Erdogan har underskrevet erklæringen, står det endeligt fast, at valget i maj bliver en realitet.