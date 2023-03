Rusland vil fremlægge Nord Stream-korrespondance med Danmark

Nord Stream-sabotagen har været på dagsordenen i denne uge.

Først efter en artikel i amerikanske New York Times om, at efterretninger antydede, at en proukrainsk gruppe står bag.

Siden har tyske myndigheder oplyst, at en yacht, der mistænkes for at have været involveret i sabotagen, er blevet ransaget. Yachten lagde angiveligt til på den lille danske ø Christiansø forud for sabotagen.