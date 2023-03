Italien giver nu op til 30 års fængsel for menneskesmugling

Regeringen har gentagne gange afvist at have ansvar for tragedien, men Meloni har anerkendt, at der skal etableres flere lovlige ruter til Italien, så migranter kan komme sikkert til landet.

- Jeg tror, at en anden måde at bekæmpe menneskesmugling på er at sende et signal om, at det ikke kan betale sig at komme ind i Italien ulovligt, har Meloni sagt.

Torsdag lød det fra det italienske nyhedsbureau Ansa, at flere end 1300 migranter var kommet til den italienske ø Lampedusa på et døgn.

I år er der kommet 15.823 migranter til Italien. På samme tidspunkt sidste år var tallet 5976.

Flere hundrede tusinde migranter er kommet til Italien med båd i løbet af det seneste årti. De fleste af dem kommer fra Nordafrika.