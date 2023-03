Hans mænd er sultne. Ikke efter mad, men efter granater, sagde chefen for den russiske Wagner-milits, Jevgenij Prigozjin, forleden i en video.

Han protesterede over, at Moskva ikke sender hans private hær tilstrækkeligt med ammunition til slutkampen om den sønderskudte by Bakhmut i det østlige Ukraine. Den er lige nu hårdt presset