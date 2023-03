Protest mod ny agentlov udvikler sig voldeligt i Georgien

Politiet i Georgien har brugt tåregas og vandkanoner mod demonstranter, der udenfor landets parlament protesterer mod et udkast til en lov om ”udenlandske agenter”

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne er gået på gaden, efter at landets lovgivere har givet indledende godkendelse til en lov, som kritikere betegner som et udtryk for, at landet bevæger sig i en mere autoritativ retning. En lov, som ifølge kritikerne også kan påvirke landets forsøg på at blive en del af EU.