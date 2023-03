To bortførte amerikanere i Mexico er fundet døde

- Kort tid efter at have krydset grænsen til Mexico skød uidentificerede bevæbnede mænd mod passagererne i minibussen. Alle fire amerikanere blev tvunget over i et andet køretøj og kørt fra stedet af bevæbnede mænd, oplyser FBI.

En mexicansk statsborger blev dræbt under hændelsen.

Den mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, sagde mandag, at ofrene menes at være rejst til landet for at købe medicin, og at de blev fanget i en konfrontation mellem kriminelle bander.

- Vi er kede af, at dette sker i vores land, sagde han til journalister.

- De ansvarlige vil blive fundet og straffet.

Det Hvide Hus har fordømt bortførelserne og kaldt dem ”uacceptable”.