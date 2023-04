Forskere har opdaget en hemmelig tunnel og et nyt mysterium 

Hundredtusinder af turister har gennem årene trodset ørkenens hede for at beundre Kheopspyramiden i Giza – den eneste overlevende bygning af oldtidens syv vidundere.

Mange har også klemt sig ind igennem åbningen og ned gennem en smal gang til kongekammeret uden at ane, at endnu et uløst mysterium var inden for deres rækkevidde.