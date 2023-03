Hvis det lykkes for russiske styrker at indtage byen Bakhmut, så vil det bane vej for yderligere offensiver i Ukraine.

Sådan lyder det tirsdag fra Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

- Den her by er vigtig for de ukrainske styrkers evne til at forsvare sig i Donbas. At erobre den vil tillade yderligere offensive operationer dybt bag de væbnede ukrainske styrkers forsvarslinje, siger Sjojgu.