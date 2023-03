17/03/2023 KL. 20:30

For abonnenter

Kampen for at sende russiske krigsforbrydere i fængsel er blevet en sag for hele Europa

Med arrestordren på præsident Vladimir Putin indledes en ny fase i jagten på russiske krigsforbrydere. Mandag mødes mere end 40 lande for at koordinere støtten til Den Internationale Straffedomstols efterforskning i Ukraine. Danmark er klar til at sende kriminalteknikere til landet.