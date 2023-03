Taiwan er Kinas første røde linje, som USA ikke må krydse.

Sådan lyder advarslen fra den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, tirsdag.

Qin Gang taler på sin første pressekonference som udenrigsminister under en årlig parlamentssamling i Beijing.

Her siger han, at en løsning på spørgsmålet om Taiwan er et anliggende for det kinesiske folk, og at intet andet land har ret til at blande sig.