Ukraine afviser tilbagetrækning: Vil opruste i Bakhmut

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge præsidentkontoret ønsker præsidenten og den ukrainske hær at ”fortsætte forsvarsoperationen” og yderligere styrke den ukrainske hærs stillinger i Bakhmut.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skrev i en opdatering lørdag, at Ukraine på det tidspunkt formentlig var i gang med en begrænset tilbagetrækning fra Bakhmut.

Tænketanken understregede dog samtidig, at det var for tidligt at sige, om Ukraine planlægger en fuldstændig tilbagetrækning fra byen.