Premieren på operaen ”Krig og fred” over Lev Tolstojs berømte roman løb af stablen under stor festivitas i sidste weekend på Bayerische Staatsoper i München.

De politiske undertoner i opsætningen midt i en krigstid var ikke til at tage fejl af, og et par af sangerne bar T-shirts med det ukrainske nationalsymbol, en trefork, under fremkaldelserne efter tæppefald.