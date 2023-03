I 2019 lige før de tyrkiske lokalvalg kunne en nyhedsvært på en regeringstro tv-kanal ikke skjule sin skepsis over for oppositionslederen Kemal Kilicdaroglus utrolige forudsigelse. Den lød, at hans parti, CHP, ville knække præsident Recep Tayyip Erdogans mangeårige vinderkurve og tage alle de store byer fra hans regeringsparti, AKP.