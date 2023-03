Rusland går mod en demografisk katastrofe

Ifølge The Economist betyder udviklingen i første omgang, at det bliver vanskeligere for Putins regime af gennemføre store mobiliseringer til krigen. Og på længere sigt bliver Rusland et mindre, et dårligere uddannet og fattigere samfund, hvor man dør i 60-års-alderen, og hvor unge mennesker flygter til udlandet.

Det er i dag kun i fattige områder med en lav andel af en etnisk russisk befolkning, at kvinder i gennemsnit føder flere end to børn, hvilket kræves for at opretholde et stabilt befolkningstal. Dermed er det ikke kun en ren demografisk krise, Rusland gennemgår.

Landet går mod et varigt skifte med en mere mangfoldig befolkning og en mindre andel etniske russere, som traditionelt har domineret politisk, økonomisk og socialt.