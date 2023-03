Amerikansk general fortæller nyt om Ruslands tab

Udover at tale om Ruslands tab, forholdt han sig overfor forsamlingen også til det, man udefra har lært.

»Hvis nogen kommer med en kampvogn, gælder det om at have en kampvogn selv. Men en af lektierne fra Den Kolde Krig er, at præcisionen af våben er det afgørende. Dertil er produktionskapaciteten i forsvarsindustrien vigtig. Krigen vindes af den, der er i stand til at producere hurtigst,« lød det ifølge flere medier fra Cavoli, som også hæftede sig ved, at krigen med Zelenskyj som forbillede har vist vigtigheden af et lands civile lederskab og dets evne til at mobilisere nationen.