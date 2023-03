EU-chef: Ny aftale baner vej for at retsforfølge Rusland

Et afgørende skridt er snart taget for at holde Rusland ansvarlig for formodede krigsforbrydelser i Ukraine.

Det meddeler formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, lørdag.

På en international konference i byen Lviv i det vestlige Ukraine i denne weekend vil der blive underskrevet en aftale om at oprette et nyt internationalt center, der skal sikre beviser for krigsforbrydelser.