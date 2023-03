Mens Biden sad ved siden af den tyske leder i Det Ovale Værelse, takkede præsidenten Scholz for hans ”styrke og lederskab” i forbindelse med krigen i Ukraine.

Kansleren sagde, at det er vigtigt at demonstrere, at de allierede bakker regeringen i den ukrainske hovedstad, Kyiv, op, ”så længe det varer, og så længe det er nødvendigt”.

Amerikanske embedsmænd oplyste inden mødet, at det også var på dagsordenen at diskutere krigens status, samt hvordan man vil reagere, hvis Kina beslutter sig for at yde militær bistand til Rusland.