Tyrkiets opposition løfter mandag sløret for Erdogans udfordrer

Partierne vil nu i de kommende dage orienterer deres baglande om, hvem valget er faldet på.

Flere medier har spekuleret i, om det bliver økonomen og socialdemokraten Kemal Kiliçdaroglu, der får nomineringen fra de seks partier. Han har årevis af erfaring i embedsværket, særligt i Tyrkiets finansministerium.

Erdogan har et solidt greb om magten i det folkerige land, der grænser op til Europa. Han har siden 2014 været præsident i Tyrkiet. Inden det var han i en årrække premierminister.

Valget forventes i forvejen at blive det vanskeligste nogensinde for Erdogans regering. Krigen i Ukraine har for alvor ramt Tyrkiet og sendt både inflation og leveomkostninger på himmelflugt.